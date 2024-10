POL-NE: Unbekannte hebeln Fenster auf

Rommerskirchen (ots) - Auf der Kreuzung Dorfstraße / Lindenstraße in Rommerskirchen kam es am Dienstag (29.10.), gegen 14:30 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem Pkw und Fahrrad. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "An der Nachtigall" in Fahrtrichtung Lindenstraße. Ebenso befuhr ein 56-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Frixheimer Straße. Auf der Kreuzung kam es zu einer Kollision. Der 30-jährige Kölner wurde schwer ...

