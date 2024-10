Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Bargeld

Kaarst (ots)

Am Dienstag (29.10.) sind bislang Unbekannte in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr in ein Haus an der Straße "Am Hoverkamp" in Kaarst eingebrochen.

Wie die Täter ins Innere gelangen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Entwendet wurde Bargeld, ob es noch weitere Beute gibt, ist bislang unklar.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Im Herbst und Winter sind Einbrecher verstärkt aktiv. Ein belebtes, gut gesichertes Haus ist jedoch weitgehend sicher. Anwesenheitssimulationen und mechanischer Einbruchsschutz können dazu beitragen, ungewolltes Eindringen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu verhindern. Die Polizei berät deswegen Eigentümer und Mieter kostenfrei, herstellerneutral und vor Ort zum Thema Einbruchsschutz. Ein Termin kann telefonisch vereinbart werden unter 02131 3000.

