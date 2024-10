POL-NE: Der Verkehrsdienst auf zwei Rädern - Die Vorteile der Fahrräder im Stadtgebiet

Neuss (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht von Freitag auf Samstag (26.10.), gegen 01:00 Uhr, wie sich ein Mann offenbar an auf der Karl-Arnold-Straße geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nach ersten Erkenntnissen ging er von Pkw zu Pkw und fühlte ob diese verschlossen waren. Bei einem Fahrzeug hatte der verdächtige Mann offenbar Erfolg und gelang so in das Innere. Die hinzugerufene Polizei ...

