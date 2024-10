Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und möglichen Tatort

Neuss (ots)

Am Freitag (25.10.), gegen 21:30 Uhr, machte ein Zeugen im Bereich der Sperberstraße und der Jadebergstraße eine verdächtige Beobachtung und meldete dies der Polizei.

Diese sucht nun nach weiteren Zeugen und einem möglichen Tatort.

Was war passiert?

Dem Zeugen kam zum genannten Zeitpunkt vermutlich ein silberner Toyota RAV 4 ohne eingeschaltetes Abblendlicht entgegen. Das Fahrzeug zog einen Wohnwagen und machte dabei merkwürdige Geräusche. Bei genauerem Hinsehen, bemerkte der Anrufer, dass an dem Wohnwagen noch eine Parkkralle am Reifen angebracht war und diese sogar Funken sprühte. Das Gespann entfernte sich dann weiter in Richtung BAB 57. Auf dem Weg dorthin hatte sich die Kralle offenbar von dem Reifen gelöst, so dass die eingesetzten Polizisten diese auffinden und sicherstellen konnten.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob eine Straftat vorliegt, suchen die Ermittler es Kriminalkommissariats 22 in Neuss einen möglichen

Tatort und Zeugen, die Angaben zu dem Wohnwagen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Sollten auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, ist die Polizei unter der genannten Rufnummer 24/7 erreichbar. In akuten Notfällen rufen sie die Notrufnummer 110 an.

