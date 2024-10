Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnwagen sicher abstellen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Viele nutzen ihren Wohnwagen für Sommerurlaube. Wenn die schöne Zeit zu Ende geht, werden die Wohnwagen in der Heimat abgestellt und winterfest gemacht.

Beim Abstellen sollten Sie darauf achten, dass ihr Fahrzeug richtig gesichert ist.

Suchen Sie eine belebte und beleuchtete Straße. Besonders an abgelegenen und dunklen Abstellplätzen könnten Diebe den Wohnwagen ungestört entwenden.

Wir empfehlen Ihnen eine Radkralle, welche bei längerer Abstellzeit angebracht werden sollte. Diebessicher werden die Fahrzeuge ebenso mit einer Sicherung durch Lenkradkrallen, Pedalkrallen, Pedalsperren oder Ganghebelsperren.

Eine Alarmanlage kann potenzielle Diebe abschrecken.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/campingurlaub-einbruch-in-wohnwagen-und-wohnmobil/ Wir berichteten am Montag (28.10.) in einer Pressemitteilung über einen entwendeten Wohnwagen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5896749 Zwischen Samstag (12.10.), circa 12:00 Uhr und Freitag (18.10.), circa 11:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weiteren Wohnwagen in Neuss. Das Fahrzeug befand sich auf dem Sperberweg. Die Tatverdächtigen brachen die zusätzlichen Sicherungen auf und hinterließen diese neben dem Abstellort des Wohnwagens. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens der Marke "Hobby", Modell "24 EG" mit dem Kennzeichen "GV-MC 155 geben?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell