Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei und Staatsanwaltschaft erwirken Hauptverhandlungshaft ++ 30-Jähriger diverse Male im Innenstadtbereich auffällig gewesen ++

Lüneburg (ots)

Nachdem ein 30 Jahre alter Mann am Morgen des 02.02.2025 aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde, fiel er erneut im Lüneburger Innenstadtbereich auf. Wie in den vergangenen Tagen und Wochen verzehrte er in einem Lokal sein Essen, ohne es im Anschluss zu bezahlen. Bei Eintreffen der Polizei verhielt er sich aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten. Aufgrund der hohen Anzahl ähnlich gelagerter Delikte wurde er vorläufig festgenommen. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden die Straftaten der vergangenen Tage zusammengetragen. Neben Beleidigungen, Bedrohungen, Körperverletzungen und Hausfriedensbrüchen wird dem Mann der gewerbsmäßige Betrug durch regelmäßiges Verspeisen von Nahrungsmitteln ohne anschließende Bezahlung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg beantragte daraufhin eine Hauptverhandlungshaft. Ein Bereitschaftsrichter des Amtsgericht Soltau erließ noch am heutigen Abend einen Haftbefehl gegen den 30-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell