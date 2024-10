Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Heinsberg-Grebben (ots)

Aus einem an der Grebbener Straße parkenden Pkw wurde zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch, 9. Oktober und 00.10 Uhr am Donnerstag, 10. Oktober, eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet.

