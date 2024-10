Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Am Dienstagmorgen (8. Oktober) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mofafahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 17-Jährige war mit seinem Zweirad gegen 07.25 Uhr auf der Breite Straße in Fahrtrichtung Braunstraße unterwegs. Kurz bevor er die Einmündung zur Goethestraße erreichte, bog ein silberner Pkw aus der Goethestraße kommend auf die Breite Straße in Fahrtrichtung ...

