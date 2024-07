Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Coesfeld/Recklinghausen: Serieneinbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Für einen 30-jährigen Mann aus Albanien klickten am Montag (01.07.24) die Handschellen. An verschiedenen Tatorten von Wohnungseinbrüchen im Kreis Coesfeld konnte die Polizei in den Wintermonaten immer wieder die gleiche DNA-Spur sichern. Auch in den Kreisen Mettmann, Steinfurt, Wesel und Recklinghausen sowie in Dortmund und Münster tauchte die Spur auf. Der Kriminalpolizei gelang es schließlich, die DNA dem albanischen Staatsangehörigen zuzuordnen. Durch kontinuierliche Fahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten ermittelt werden. Am Montag durchsuchten Polizeibeamte aus Coesfeld, Borken und Recklinghausen gemeinsam die Wohnung des Mannes in Recklinghausen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell