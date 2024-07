POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer prallt in geparkte Fahrzeuge - 25-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei in Coesfeld sucht eine 66-jährige Frau aus Dülmen. Sie hat am vergangenen Samstag ihre Wohnanschrift verlassen und ist seitdem nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Die 66-Jährige hat private Bezüge nach Haltern am See, sodass sie sich auch im Bereich der Recklinghäuser Polizei aufhalten könnte. Die Pressemeldung der Polizei ...

