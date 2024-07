Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Dülmen: 66-Jährige vermisst - wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei in Coesfeld sucht eine 66-jährige Frau aus Dülmen. Sie hat am vergangenen Samstag ihre Wohnanschrift verlassen und ist seitdem nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Die 66-Jährige hat private Bezüge nach Haltern am See, sodass sie sich auch im Bereich der Recklinghäuser Polizei aufhalten könnte. Die Pressemeldung der Polizei Coesfeld finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5813482

Rückfragen zur Suche und Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell