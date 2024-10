POL-HS: Pkw gewaltsam geöffnet

Wegberg-Holtum (ots) - Am Montagabend (7. Oktober) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22 Uhr in die Marienstraße entsandt, wo eine Gartenhütte brannte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen und Wohngebäude kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat bereits erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

