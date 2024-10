POL-HS: Brand einer Gartenhütte

Wegberg (ots) - Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstagmorgen (5. Oktober), 7 Uhr, und Montagmorgen (7. Oktober), 06.45 Uhr, gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen einer an der Markusstraße gelegenen Schule. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

