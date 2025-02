POL-LG: ++ Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht zwei Männer ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Brand einer Wohnung ++ Mit Baum kollidiert - Straßenglätte ++ Eindringen in Tankstelle ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht zwei Männer

Am 02.02.2025 gegen 20:45 Uhr warfen zwei männliche Personen die Fensterscheibe eines Supermarktes in der Käthe-Krüger-Straße mit einem Stein ein. Einer der Täter betrat anschließend das Objekt, während der andere im Außenbereich verweilte. Im Objekt wurde Tabakware im Wert von einigen hundert Euro entwendet. Anschließend entfernten sich beide Männer in derzeit unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in PKW scheitert

Unbekannte hebelten am 02.02.2025 gegen 13:00 Uhr vergebens an der Tür eines verschlossenen VW Caddy in dem Försterweg. Es entstanden diverse Hebelmarken und Lackkratzer. Ein Eindringen in das Fahrzeug fand nicht statt. Der Schaden am PKW wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Oldendorf - Schwerer Verkehrsunfall

Ein 74 Jahre alter Mann befuhr am 02.02.2025 gegen 14:00 Uhr mit einem PKW-Jeep die Salzhausener Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia. Die beiden Insassen des Skoda im Alter von 65 und 71 Jahren sowie der 74-Jährige wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Ermittlungen nach Flucht vor Verkehrskontrolle laufen

Am 02.02.2025 verunfallte gegen 20:30 Uhr ein BMW 3 im Pilgerpfad, nachdem er sich einige Minuten vorher einer Polizeikontrolle fluchtartig mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entzog. Der Fahrzeugführer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Der Beifahrer im Alter von 28 Jahren konnte im Fahrzeug unverletzt angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bleckede - Eindringen in Tankstelle - E-Zigaretten entwendet

Am 02.02.2025 gegen 02:15 Uhr öffneten ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin gewaltsam die Schiebetür einer Tankstelle in der Lüneburger Straße. Anschließend entwendeten sie E-Zigaretten im Wert von etwas über 50 Euro. Die beiden Personen flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Tasche in Supermarkt entwendet

Einer Seniorin wurde am 03.02.2025 gegen 10:00 Uhr bei einem Einkauf in einem Supermarkt in der Dannenberger Straße eine Tasche entwendet. Darin befanden sich unter anderem ihr Führerschein sowie der Fahrzeugschein. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Bergen - Brand einer Wohnung

Am 03.02.2025 gegen 11:30 Uhr kam es in der Breite Straße zu einem Zimmerbrand innerhalb einer Wohnung. Während der laufenden Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurden die Bewohnenden von einem Rettungswagen untersucht. Keine der Personen erlitt Verletzungen. Eine Brandausweitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist nicht weiter bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen

Bad Bevensen - Kerzenleuchter von Terrasse entwendet

Zwei Kerzenleuchter wurden am 03.02.2025 gegen 00:30 Uhr von einer Terrasse in dem Gollerner Weg entwendet. Der bislang unbekannte, männliche Täter wurde dabei durch eine Bewohnerin angetroffen und flüchtete auf einem Fahrrad mit dem Diebesgut im Wert von rund 100 Euro. Der Mann trug dunkle Kleidung und eine Cap. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Mit Baum kollidiert - Straßenglätte

Am 02.02.2025 gegen 06:00 Uhr kollidierte auf der Kreisstraße 23 ein VW Golf mit einem Baum. Zuvor kam der PKW von der glatten Fahrbahn zwischen Allenbostel und Altenebstorf ab. Der 30 Jahre alte Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20000 Euro geschätzt.

