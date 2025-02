Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diesel aus Bagger entwendet ++ Alkoholisiert am Steuer - Führerschein beschlagnahmt ++ Zigarettenautomat entwendet ++ Fahrrad entwendet - Kettenschloss durchtrennt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Boitze OT Ahndorf - Diesel aus Bagger entwendet

Rund 100 Liter Dieselkraftstoff wurden im Zeitraum vom 30.01.2025 bis zum 04.02.2025 aus einem auf einem Acker abgestellten Bagger bei der Ortschaft Ahndorf entwendet. Dabei wurde das Vorhängeschloss zuvor aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Reppenstedt - Alkoholisiert am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Am 04.02.2025 gegen 09:45 Uhr bemerkte eine Zeugin einen auffällig unsicher fahrenden Porsche Cayenne aus Kirchgellersen in Fahrtrichtung Reppenstedt fahren. Sie alarmierte die Polizei, welche den 81 Jahre alten Fahrer an seiner Anschrift kontrollieren konnte. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüneburg - Diebstahl in Drogerie - Dieb wird aufgehalten

Am 05.02.2025 gegen 09:45 Uhr entnahm ein 27-Jähriger in einer Drogerie in der Grapengießerstraße eine Sonnenbrille und steckte diese ein. Anschließend versuchte er sich ohne zu bezahlen zu entfernen, wurde allerdings aufgehalten. Das Diebesgut im Wert von knapp 20 Euro wurde wieder ausgehändigt.

Lüneburg - Feuer in mobiler Toilette

Bislang Unbekannte zündeten am 04.02.2025 gegen 15:30 Uhr auf derzeit ungeklärte Art und Weise das Innere einer mobilen Toilette in der Ringstraße an. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde vor allem die Sitzfläche innerhalt der mobilen Toilette beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer kollidieren

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin befuhr am 04.02.2025 gegen 12:00 Uhr den Pfarrer-Kneip-Weg und beabsichtigte nach rechts auf die Uelzener Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 44 Jahre alten Radfahrer, welcher der Uelzener Straße auf der linken Seite folgte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 16-Jährige leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow OT Schletau - Zigarettenautomat entwendet

Im Zeitraum vom 02.01.2025 bis zum 22.01.2025 wurde ein Zigarettenautomat in Schletau entwendet. Dieser befand sich im Tatzeitraum auf einem Grundstück an einer Hauswand. Die Schadenshöhe wird auf einige tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fahrrad entwendet - Kettenschloss durchtrennt

Ein mittels Kettenschloss gesichertes Fahrrad im Wert von einigen hundert Euro wurde am 04.02.2025 gegen 04:30 Uhr hinter einem Wohnhaus in der Straße "Hohe Luft" gestohlen. Dabei nutzte der derzeit unbekannte Täter einen Winkelschleifer um das Schloss zu durchtrennen. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Einbruch in Doppelhaushälfte - Schuhe entwendet

Im Zeitraum vom 31.01.2025 bis zum 04.02.2025 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Doppelhaushälfte im Vierenbachsweg, indem sie in den Türrahmen bohrten. Anschließend entriegelten sie die Tür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zu dem Diebesgut sind bislang nur Schuhe bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

