Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kettensägen gestohlen

Balve (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag zwei Kettensägen aus einer Werkstatt an der Neuenrader Straße gestohlen. Zwischen 18 und 10 Uhr brachen sie das Vorhängeschloss auf und gelangten in den Besitz zweier Husquarna-Modelle. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise an die Polizei in Menden. (lubo)

