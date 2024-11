Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter entblößt sich an Bushaltestelle

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann klopfte am vergangenen Samstagabend (21:00 Uhr) an die Autoscheibe einer 44-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Die Frau hatte an der Henrichenburger Straße in Höhe einer Bushaltestelle gehalten.

Im weiteren Verlauf manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Anschließend lief er in Richtung Lessingstraße weg.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell