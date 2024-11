Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Leibnizstraße kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Hochparterrewohnung. Zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr am Montag hebelten sie die Balkontür auf, durchsuchten die Wohnung und flüchteten über ein Badezimmerfenster. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Castrop-Rauxel

Zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Friedhofstraße auf. In erster Linie durchsuchten sie das Schlafzimmer und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Gladbeck

Mit Bargeld und vier Fingerringen flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Kiebitzheidestraße. Zu dem Einbruch kam es zwischen Montagmittag und Montagabend. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf.

Herten

Am Montag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Kuhstraße ein. Sie brachen gewaltsam die Balkontür auf und nahmen mindestens Schmuck mit. Die genaue Beute steht noch nicht fest. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Recklinghausen

Acht Kabeltrommeln mit Kupferkabel entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Straße Zum Wetterschacht. Um in der Nacht zu Dienstag auf das Firmengelände zu kommen, schnitten sie einen Zaun auf und verschafften sich so Zutritt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

