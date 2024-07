FW-Schermbeck: Rauchentwicklung Trafostation

Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck

Am Dienstagnachmittag gegen 13:05 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 1 Trafo Station" an die Einsatzstelle Pfarrer-Disselhoff-Strasse alarmiert. Hier war es aufgrund eines Kurzschlusses in einer Trafostation zu einer Rauchentwicklung gekommen, verbunden mit einem großflächigen Stromausfall. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Nach einer Überprüfung der Trafostation durch den Netzbetreiber wurde die Einsatzstelle an diesen übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:55 Uhr.

