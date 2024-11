Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend (ca. 23:30 Uhr) zwei Männer, die auf einem Baustellengelände am Spanenkamp versuchten Baucontainer zu öffnen. Noch vor Eintreffen der Polizei vor Ort flüchteten die Männer in einem Auto.

Auf der Anfahrt zum Tatort bemerkten die Polizeibeamten im Bereich Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrzeug, deren Insassen mit einer Beschreibung der Tatverdächtigen durch die Zeugen übereinstimmte. Das Auto konnte angehalten werden.

Die beiden Männer, ein 29-jähriger Marler und ein 30-jähriger Marler, wurden vorläufig festgenommen.

Im Fahrzeug fand die Polizei Werkzeug, das für Einbrüche geeignet ist. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Im weiteren Verlauf wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren als gestohlen gemeldet worden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell