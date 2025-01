Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll verhindert Schmuggel von 90 Kilogramm Dubai Schokolade am Flughafen Hamburg

Dubai Schokolade im Wert von 2.100 Euro durch Zoll in Verwahrung genommen

Hamburg, Itzehoe (ots)

Hamburg, 08.01.2025

460 Tafeln "Dubai Schokolade" mit einem Gewicht von rund 90 Kilogramm nahmen Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 25. Dezember 2024 von einer Reisenden aus der Türkei in Verwahrung. Der Wert der Schokolade belief sich auf rund 2.100 Euro.

Die 33-jährige Frau reiste aus Istanbul nach Hamburg. Bei der Einreise durch den "Grünen Kanal", dem Terminalausgang für anmeldefreie Waren, wurde sie einer Zollkontrolle unterzogen. Hier entdeckten die Zollbediensteten in drei Koffern insgesamt 460 Tafeln der gehypten und meist hochpreisig gehandelten Süßigkeit, die sie lt. der ausgestellten Rechnung in Istanbul erworben hat.

"Die Reisende gab an, dass sie für eine 200 Gramm Tafel vor Ort 4,60 Euro bezahlt habe. In Deutschland wird die "Dubai Schokolade" des betreffenden Herstellers zu einem Verkaufspreis von durchschnittlich 25 Euro pro Tafel angeboten.", so Maurice Douce, Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe. Ausgehend von der eingeführten Menge ist davon auszugehen, dass die Schokolade zum gewerblichen Verkauf bestimmt ist. Neben der potenziellen Steuerhinterziehung für die umgangenen Einfuhrabgaben über 330 Euro geht es dem Zoll in diesem Fall aber primär um den Schutz der Gesundheit für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.

Douce erklärt: "Auf den Verpackungen der Schokoladentafeln konnten die Zöllnerinnen und Zöllner keinerlei Hinweise zu den Inhaltsstoffen oder Allergenen feststellen, sodass sich die Kundinnen und Kunden möglicherweise einer Gesundheitsgefahr aussetzen könnten."

Die Ware wurde durch den Zoll in Verwahrung genommen, da sie aufgrund der fehlenden Kennzeichnungen nicht einfuhrfähig ist. Im weiteren Verlauf kann sie nun entweder wieder ausgeführt oder durch den Zoll zerstört werden.

Zusatzinformation:

Erste Proben der Lebensmittelüberwachung zeigen gesundheitsschädliche Auffälligkeiten bei der im Trend liegenden "Dubai-Schokolade".

In acht von acht Proben des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) aus Baden-Württemberg wurden Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett bei Untersuchungen von Dubai-Schokoladen festgestellt. Auch Schimmelpilze konnten in späteren Untersuchungen entdeckt werden. Näheres ist der Pressemitteilung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2024 zu entnehmen.

