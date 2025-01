Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 19-jährige Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Auto in Grundoldendorf - Fahrerin unverletzt, Unbekannter setzt Auto in Stade in Brand - Polizei sucht Zeugen, Feuer in Harsefelder Sauna

Stade (ots)

1. 19-jährige Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Auto in Grundoldendorf - Fahrerin bleibt unverletzt

In der vergangenen Nacht gegen 03:00 h war eine 19-jährige Fahrerin eines Daihatsu Cuore auf der Landesstraße 130 aus Richtung Apensen kommend in Richtung Grundoldendorf unterwegs. In Höhe der dortigen Biogasanlage verlor die junge Frau dann die Kontrolle über ihr Auto, geriet ins Schleudern und kann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Kleinwagen auf dem angrenzenden Grünstreifen. Die eingesetzte Rettungswagenbesatzung untersuchte die 19-Jährige noch am Unfallort, sie hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Anpassung der Fahrweise bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen hin.

2. Unbekannter setzt Auto in Stade in Brand - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht gegen 02:00 h hat ein bisher unbekannter Täter in Stade in der Frommholdstraße einen dort am Straßenrand abgestellten Seat Leon in Brand gesetzt. Die alarmierten Feuerwehrleute des 2. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade konnten den brennenden Motorraum schnell löschen, bevor das Feuer auf den Innenraum übergreifen konnte. Der Seat wurde durch den Brand dennoch komplett zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

3. Feuer in Harsefelder Sauna - Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Am heutigen frühen Morgen gegen 08:15 h wurde die Feuerwehr Harsefeld und die Polizei nach dem Auslösen einer Brandmeldeanlage in die Sport- und Freizeitanlage in der Jahnstraße in Harsefeld alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte dann ein Feuer im Bereich der Saunalandschaft feststellen und schnell löschen, bevor sich der Brand dort weiter ausbreiten konnte. Anschließend wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Ein derzeit noch unbekannter Gast hatte zuvor noch couragiert einen Feuerlöscher ergriffen und versucht den Brand zu löschen Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, bereits aktive Gäste hatten das Gebäude beim Auslösen der Brandmeldeanlage schon selbständig verlassen, Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der unbekannte Gast wird gebeten, sich als Zeuge bei der Harsefelder Polizei unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

