Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Autoinsassen bei Unfall auf der Landesstraße 127 zwischen Kammerbusch und Apensen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:30 h kam es auf der Landesstraße 127 zwischen Kammerbusch und Apensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war eine 67-jährige Fahrerin eines VW ID 4 mit ihrem Fahrzeug in Richtung Kammerbusch unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache brach dann das Fahrzeugheck auf schneebedeckter Fahrbahn aus, die Fahrerin verlor die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum im rechten Seitenraum.

Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der nachfolgende 52-jährige Fahrer eines VW-Crafter konnte noch ausweichen, fuhr aber noch über die abgerissene Frontschürze des ID4. Dabei wurde sein Fahrzeug ebenfalls noch beschädigt.

In der ersten Meldung wurde davon gesprochen, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt sein könnten. Die Feuerwehr aus Apensen, Harsefeld, Revenahe, Sauensiek und Wiegersen wurde alarmiert und rückten an der Unfallstelle an.

Es stellte sich dann aber heraus, dass niemand eingeklemmt war, so dass die Feuerwehrleute das Unfallfahrzeug und die Unfallstelle absichern und den Rettungsdienst unterstützen konnten.

Neben der Fahrerin wurden auch die beiden Mitinsassen im Alter von 78 Jahren aus Sauensiek und Ahlerstedt verletzt.

Sie mussten nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungswagenbesatzungen an der Unfallstelle ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die L 127 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Der ID4 wurde bei dem Unfall total beschädigt und auch der Crafter trug Schäden davon, der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell