Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wintereinbruch auf den Straßen im Landkreis Stade - mehrere Unfälle am frühen Morgen - nur leicht verletzte Personen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen ist es durch den Wintereinbruch auf den Straßen im Landkreis Stade zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen.

Auf der Autobahn A 26 - Richtungsfahrbahn Stade - kam gegen kurz vor 06:30 h ein 25-jähriger Stader mit seinem VW-Golf wegen nicht den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab. Der hinter ihm fahrende 30-jährige Fordfahrer aus Stade wich dem Golffahrer aus und fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford C-Max eines 55-jährigen Fahrers aus Estorf auf. Alle drei Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt. Der 25-Jährige und der 30-Jährige wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Elbeklinikum eingeliefert. Die Feuerwehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an uns sicherte die Unfallfahrzeuge ab. Die A 26 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die B 73 umgeleitet.

Gegen kurz vor 07:00 h war eine 34-jährige Mercedesfahrerin aus Heeslingen mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 64 aus Kakerbeck kommend in Richtung Bargstedt unterwegs. Hier verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn nach einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehre Bargstedt wurde alarmiert und rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehr sicherten das Unfallfahrzeug ab und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Autofaherin wurde leicht verletzt, brauchte aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes wurde total beschädigt.

Gegen 07:50 h war 53-jähriger Polofahrer aus Stade auf der Landesstraße 140 in Hollern-Twielenfleth in Richtung Altes Land unterwegs. Hier geriet er mehrfach über die Mittellinie und touchierte einen entgegenkommenden Ford an der Seite. Dieser verlor dadurch ebenfalls die Kontrolle und stieß frontal mit einem aus Richtung Stade kommenden Mitsubishi zusammen. Alle drei Autos wurden zum Teil beschädigt, verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Die L 140 musste für die Unfallaufnahme ca. 1 Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.

Gegen 08:00 h war eine 50-jährige Citroenfahrerin aus Engelschoff mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 3 in Ritschermoor unterwegs und kam dort wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt, braucht aber ebenfalls nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Citroen wurde erheblich beschädigt.

Fotos von den Unfällen in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell