POL-FR: Gemarkung Lörrach: Unfallflucht auf Waldparkplatz des Vita Parcours - Polizei sucht einen Renault

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.09.2024, 00.00 Uhr bis Freitag, 20.09.2024, 07.50 Uhr, kam ein Unbekannter mit seinem Pkw in Höhe des Waldparkplatzes des Vita Parcours von der Fahrbahn ab und durchbrach das dortige Holzgeländer. Nach Sachlage befuhr der Unbekannte die Kreisstraße 6333 von der Kreuzeiche kommend in Richtung Autobahn A 98, als er in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und das Holzgeländer durchbrach. Die Schadenshöhe an dem Holzgeländer kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche vielleicht Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen roten Pkw der Marke Renault handeln. Der Renault dürfte vorne rechts stark beschädigt sein.

