Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Pkw kommt von Landstraße ab und prallt nach etwa 30 Meter gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.09.2024, gegen 19.50 Uhr, kam ein 26-jähriger Pkw-Fahrer von der Landstraße 132 ab. Er befuhr mit seinem Pkw die Landstraße, als er in einer Kurve zwischen den beiden Kreisstraßen 6342 und 6343 ins Rutschen kam und die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Pkw kam von der Landstraße ab, fuhr etwa 30 Meter eine Böschung hinunter und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 26-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell