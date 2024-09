Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Kandern: Unfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Freitag, 20.09.2024, gegen 15.30 Uhr, den Feldweg "Römerstraße" von Holzen kommend in Richtung Schallbach und übersah an der Kreuzung zur Mappacher Straße einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer wurde frontal von dem Pkw erfasst und in eine Grünfläche abgewiesen. Mit schweren Verletzungen wurde der 80-jährige Pedelec-Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

