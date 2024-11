Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche am Samstagnachmittag in Hillegossen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - Einem oder mehreren Einbrechern gelang es am 09.11.2024 über die Haustüren in Gebäude an der Fredeburger Straße und der Hamelner Straße einzusteigen.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr hebelte er die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Fredeburger Straße auf. Er nahm Bargeld an sich und flüchtete.

An der Hamelner Straße verschaffte sich ein Täter ebenfalls über die Hauseingangstür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zwischen 14:40 Uhr und 17:55 Uhr hebelte er die Tür auf. Er durchsuchte mehrere Räume und erbeutete Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell