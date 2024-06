Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Exhibitionistischen Handlungen gesucht

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am Dienstag, 18.06.2024 gegen 14:52 Uhr, wurden Polizeibeamte der PI Nienburg/Schaumburg zu einem Einsatz in den Nienburger Bahnhof gerufen. Ein hier namentlich bekannter Zeuge gab an, dass eine männliche Person auf dem Bahnsteig 2 gesessen und exhibitionistische Handlungen vorgenommen habe. Tatsächlich konnte vor Ort auf einer Bank sitzend ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz festgestellt werden. Nach Auskunft des Zeugen habe dieser zuvor in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Kinder und Jugendliche, die in einen Zug steigen wollten, hätten dies bemerkt und der Mann habe während seiner Handlungen die Kinder "angegrinst". Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet nun die Kinder und Jugendlichen, die in den Zug nach Bremen um 14:54 Uhr gestiegen sind und den Mann wahrgenommen haben, sich als Zeugen zu melden. Hinweise sind unter Tel. 05021-97780 erbeten.

