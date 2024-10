Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Mindestlohnsonderprüfung - Zoll geht bundesweit gegen Schwarzarbeit vor

Zoll überprüft bundesweit Arbeitsverhältnisse in Betrieben

Itzehoe, Flensburg (ots)

Itzehoe, Flensburg, 17.10.2024

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls überprüfte am 17. Oktober 2024 bundesweit im Rahmen einer Mindestlohnsonderprüfung Betriebe unterschiedlichster Branchen. Im Fokus standen bei den Maßnahmen die Einhaltung des Mindestlohns, die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, sowie die Aufdeckung von Fällen der illegalen Beschäftigung und des sogenannten Leistungsbetrugs.

Das Hauptzollamt Itzehoe befragte bei den Maßnahmen 138 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen.

"Die Zöllnerinnen und Zöllner trafen bei den Maßnahmen elf Personen an, bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie nicht zur Sozialversicherung angemeldet wurden.", so Maurice Douce, Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe. "Darüber hinaus stellten die Zollbediensteten diverse Verstöße gegen die Einhaltung des Mindestlohns fest und gehen mehreren Fällen von möglichem Sozialleistungsbetrug nach."

Die in den Maßnahmen erhobenen Daten und Informationen gleicht der Zoll im Nachgang des Einsatzes in umfangreichen Nachprüfungen mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung und weiteren Geschäftsunterlagen der Unternehmen ab.

Zusatzinformation:

Seit dem 1. Januar 2024 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,41 EUR pro Stunde. Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungstätigkeiten entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

