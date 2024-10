Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Aktionstag Schichtwechsel - bundesweite Beteiligung des Zolls

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Itzehoe, Flensburg (ots)

Itzehoe, 10.10.2024

Heute findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Der Zoll beteiligt sich an diesem Projekt bereits seit mehreren Jahren.

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe. Das Hauptzollamt Itzehoe nimmt dieses Jahr an zwei Standorten gemeinsam mit dem Holländerhof in Flensburg und den Glückstädter Werkstätten in Itzehoe teil.

"Die Teilnahme am Aktionstag Schichtwechsel erzeugt Verständnis für die Herausforderungen der gegenseitigen Arbeitswelten, baut Vorurteile ab und zeigt die Wichtigkeit der Arbeit, die Menschen mit Beeinträchtigungen täglich leisten, auf.", so Eckhard Trede, stellvertretender Leiter des Hauptzollamtes Itzehoe.

"Der Schichtwechsel bietet unseren Mitarbeitenden nicht nur die Möglichkeit, neue Erfahrungen in anderen Berufsfeldern zu sammeln. Dieser Tag ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Öffnung eines inklusiven Arbeitsmarktes, und hilft vor allem, Barrieren in den Köpfen unserer Gesellschaft abzubauen. Dementsprechend sind wir dem Hauptzollamt Itzehoe für die Möglichkeit dieser Zusammenarbeit sehr dankbar" ", sagt Jörn Skottke, Leiter Werkstatt Nord der Glückstädter Werkstätten.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerberinnen und Bewerbern für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2024 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2025) entgegen. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls.

Die Glückstädter Werkstätten bieten Menschen mit geistigen/körperlichen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen unterschiedliche Ausbildungs-, Förder- und Arbeitsplätze sowie betreute Wohngemeinschaften an. Gleichzeitig sind wir mit unseren Produkt- und Dienstleistungsangeboten ein verlässlicher Partner für die regionale Wirtschaft.

An unseren Standorten in Glückstadt, Itzehoe, Borsfleth, Horst und Elmshorn kümmern sich rund 700 Mitarbeitende um etwa 800 Menschen mit einem Handicap und weitere 300 Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Berufsfelder sind vielschichtig, darunter: Druckerei, Garten- und Landschaftspflege, Gastronomie, Großküche, Hauswirtschaft, Industrienäherei, Metallverarbeitung, Wäscherei, Verpackungs- und Montagearbeiten. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Der Werkstattbereich kann im günstigsten Fall Startpunkt sein für einen späteren Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

