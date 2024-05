Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kronprinzenstraße in Richtung Karolinenstraße. Auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Messplatzes übersah er eine 38-jährige Fußgängerin, traf diese an der rechten Hand und entfernte sich anschließend in Richtung Karolinenstraße. Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich laut Zeugenaussagen um einen schwarzen Kombi der Marke Ford mit dem Kennzeichenfragment "PS-B ????", welcher von einem ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann mit Brille und einer "Nike"-Basecap geführt wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell