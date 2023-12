Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag musste die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Bereits am Morgen wurden die Kräfte der Hauptwache zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gerufen. Vor Ort wurde die Wohnungstür geöffnet und die Person konnte vom anwesenden Rettungsdienst versorgt werden. Im Anschluß ging es dann weiter zu einem Verkehrsunfall auf der Rosendahler Straße. Dort war es zu einem Unfall mit einem PKW gekommen. Hier mussten auslaufende Betriebsstoffe aus dem verunfallten PKW abgebunden werden. Am Mittag rückten dann die Kräfte der Hauptwache und des Löschzuges 1 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in dem Gevelsberger Schwimmbad aus. Grund der Auslösung vor Ort war ein defektes Bauteil einer Heizeinheit, welches schwelte. Das Bauteil konnte schnell entfernt werden und es konnte so ein Entstehungsbrand verhindert werden. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr dann erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Produktionsbetrieb gerufen. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die dortige Anlage wurde durch Tätigkeiten im Betrieb ausgelöst.

