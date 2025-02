Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochwertiger Schmuck entwendet

Möhnesee-Körbecke (ots)

Am Montag, den 09.02.2025 zwischen 15:40 Uhr und 18:34 Uhr kam es am Möhnesee zu einem Wohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das freistehende Wohnhaus ein und entwendeten diversen hochwertigen Schmuck aus einer Vitrine. Der Sachschaden liegt im niedrigen, 5-stelligen Bereich. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei erhielt Kenntnis und führte noch am selben Tag eine Spurensicherung durch. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell