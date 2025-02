Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann nach Randalen in Gewahrsam

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (17.02.2025) leistete ein 25-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Pilgerhausstraße. Der Mann befindet sich nun in Haft.

Gegen 21.45 Uhr randalierte der 25-Jährige zunächst in einem Geschäft, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte weigerte der 25-Jährige sich zunächst eine Bierflasche aus der Hand zu legen. Anschließend leistete der 25-Jährige massiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 25-Jährige ließ sich weiter nicht beruhigen verhielt sich äußerst aggressiv. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige am heutigen Dienstag (18.02.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

