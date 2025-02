POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (17.02.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ebnerstraße Ecke Höchstettstraße. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr war eine 33-jährige Ford-Fahrerin auf der Höchstettstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Ebnerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem 30-jährigen Opel-Fahrer. Durch den ...

