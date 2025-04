Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: aggressiver 24-Jähriger greift Kontrahenten mit einer Gabel an und leistet Widerstand gegen die Polizei

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 24-Jährigen bekamen es zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg am Sonntag (27.04.2025) gegen 21:30 Uhr in der Glemseckstraße in Leonberg zu tun. Der Mann war dort aus noch unbekannter Ursache mit einem 32-Jährigen in Streit geraten, zückte eine Gabel und verletzte den 32-Jährigen damit leicht am Oberkörper.

Im weiteren Verlauf richtete sich die Aggression des 24-Jährigen gegen die zwischenzeitlich hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg, die von dem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann unflätig beschimpft und beleidigt wurden. Da der 24-Jährige nicht zu beruhigen war und sich vehement weigerte, sich auszuweisen, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen. Gegen die Maßnahmen versuchte sich der Tatverdächtige unter weiteren lautstarken Beleidigungen zu wehren, was von zwischenzeitlich rund 15 Schaulustigen beobachtet wurde.

Bei seiner heftigen Gegenwehr verletzte sich der 24-Jährige selbst leicht, weshalb zunächst der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Anschließend wurde der Mann zur Prüfung seiner Haftfähigkeit einem Arzt vorgeführt und in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen der Körperverletzung zum Nachteil des 32-Jährigen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell