Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Versuchte räuberische Erpressung - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Calw (ots)

Zwei Jugendliche sind am Mittwochnachmittag offenbar am Zentralen Omnibusbahnhof mit einer Waffe bedroht und nach Geld gefragt worden. Es ist hierdurch niemand verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein Junge und ein Mädchen im Teenageralter, gegen 14:45 Uhr, am ZOB Calw, Bischofstraße, von zwei männlichen Jugendlichen nach Geld gefragt und hierbei mit einem pistolenartigen Gegenstand bedroht worden. Zunächst liefen die Geschädigten von den Gleisen aus über ein Treppenhaus in ein Stockwerk tiefer, als sie auf die Unbekannten trafen. Dort kam es zum Aufeinandertreffen, wobei die Teenager angaben, kein Geld zu haben. Im weiteren Verlauf gingen die Täter in Richtung Gleise davon.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Beschreibung erster Tatverdächtiger:

- 15-16 Jahre, etwa 175 cm groß, sportliches Aussehen - schwarze Jacke (glänzend) mit blauen Jeans und dunklen Schuhe

Beschreibung zweiter Tatverdächtiger:

- ebenfalls etwa 15-16 Jahre und 175 cm groß - nahezu identische Bekleidung wie der erste Tatverdächtige mit schwarzer Jacke, blauer Jeans und schwarzen Schuhen - schwarze Mütze bis zu den Ohren

Gegenstand:

- dunkles silber-grau mit dunklerem Griff - Aussehen einer Pistole

Um wen es sich bei den Tatverdächtigen handeln könnte und ob es sich um eine Echt- oder eine Anscheinswaffe gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die zum Sachverhalt oder konkret zu den Gesuchten Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

