Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster/-Wangen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (27.11.2024) in Wohnungen an der Nagoldstraße und der Munderkinger Straße eingebrochen. An der Nagoldstraße brachen die Täter zwischen 07.50 Uhr und 13.00 Uhr eine Wohnungstür auf, durchsuchten Schubladen und Schränke und flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Munderkinger Straße hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf, stiegen hinein und durchwühlten alle Zimmer. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

