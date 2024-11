Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährige verfolgt und sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (27.11.2024) eine 16-Jährige in der Mönchhaldenstraße verfolgt und sexuell bedrängt. Die junge Frau fuhr mit der Linie U 5 von vom Hauptbahnhof zur Haltestelle "Stadtbibliothek" und stieg dort gegen 20.30 Uhr aus. Der Unbekannte, der ebenfalls mit der Stadtbahn fuhr, ging der 16-Jährigen hinterher und onanierte dabei. Als er zu ihr aufschloss und sie festhielt, gelang es der 16-Jährigen in ein Wohnhaus zu flüchten. Daraufhin verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann ist zirka 170 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, hat dunkelblonde, kurze Haare und ein Tattoo in Form einer umgedrehten Krone unter dem linken Auge. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Bomberjacke, einen Kapuzenpullover, einen dunkeln Rucksack, eine dunkle Jeans oder Leggins mit weißen Streifen und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

