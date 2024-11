Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 31-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (26.11.2024) eine 31-jährige Frau sexuell belästigt. Die Frau ging gegen 20.50 Uhr mit ihrem Hund in der Tunzhofer Straße spazieren. Der unbekannte Mann näherte sich der Frau von hinten und fasste ihr beim Vorbeigehen an das Gesäß. Als die Frau laut aufschrie und den unbekannten Mann darauf ansprach, flüchtete er in Richtung Türlenstraße. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und hat kurze schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Rucksack, einer schwarze Jeans und schwarzen Sportschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

