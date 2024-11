POL-S: Mit Schockanruf mehrere Tausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Montagvormittag (25.11.2024) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der an einem Bäckereistand an der Bahnhofstraße eine Mitarbeiterin bedroht und Kaffee gefordert haben soll. Der 30-jährige soll gegen 10.30 Uhr unter Vorhalt eines Messers Kaffee gefordert ...

