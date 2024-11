Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Raub von Rucksack - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.11.2024) zwei Männer im Alter von 42 und 45 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, einen 67-Jährigen auszurauben. Der 67-Jährige stellte seinen Rucksack gegen 14.00 Uhr in der Königstraße auf Höhe einer Kirche ab. Als er sich kurz abwandte, soll der 42-Jährige den Rucksack an sich genommen und versucht haben, damit wegzulaufen. Der 67-Jährige bemerkte den Diebstahl und versuchte sofort, seinen Rucksack zurückzuholen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der 42-Jährige soll den Mann hierbei mehrfach geschlagen haben. Der 45-jährige Bekannte des Tatverdächtigen soll die Rangelei beobachtet und seinen mutmaßlichen Komplizen angefeuert haben. Nach der Auseinandersetzung sollen beide ohne Beute in Richtung Königsbau davongegangen sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte die beiden Männer vorläufig fest und setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell