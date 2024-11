Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag (25.11.2024) an der Roßfelder Straße mit seinem BMW gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren und anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Arbeiter einer Baustelle hörten gegen 20.00 Uhr einen Knall und beobachteten, wie der Fahrer des weißen BMW mit Böblinger Kennzeichen kurz ausstieg, sich den Schaden anschaute und anschließend wendete und in Richtung Stimpfacher Straße davonfuhr. Während der Unfallaufnahme meldete sich der Fahrer eines braunen VW, der sein Auto ebenfalls an der Unfallstelle geparkt hatte und an seinem Fahrzeug frische Unfallspuren entdeckte. Ob der unbekannte Fahrer des BMW diesen Schaden verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Unbekannte ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine schlanke Figur. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine weiße Sporthose. Zeugen werden gebeten, sich unter +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

