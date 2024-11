POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchter Erpressung- Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Birkach (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (24.11.2024 bis 25.11.2024) insgesamt 29 geparkte Autos zerkratzt. Ein Besitzer bemerkte am Montagmorgen, um 08.15 Uhr, an den geparkten Autos in der Birkheckenstraße und in der Grüninger Straße mehrere Kratzer und zerschlagene Außenspiegel und alarmierte die Polizei. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und ...

