Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 05.11.2024 in Langenhagen ist eine 51-Jährige alleinbeteiligt mit dem Motorrad in den Grünstreifen geraten und hat sich beim Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte die 51 Jahre alte Frau aus Isernhagen mit einer Kawasaki gegen 11:10 Uhr vom Parkplatz der Pferderennbahn an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen nach links einbiegen und verlor die Kontrolle über das Kraftrad. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr sie dabei gegen einen Bordstein, beschleunigte und querte die Einmündung. An der gegenüberliegenden Seite stürzte sie schließlich in den bewaldeten Grünstreifen und wurde schwer verletzt. Durch die hinzugerufenen Rettungskräfte und einen Notarzt wurde sie erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 5000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, sm

