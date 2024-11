Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragmeldung: 27-Jähriger zu sexuellem Übergriff ermittelt und festgenommen

Hannover (ots)

Nach einem Überfall auf eine junge Frau aus Hannover am 29.09.2024 wurde ein 27 Jahre alter Mann festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass er an einer ähnlich gelagerten Tat vom 29.12.2023 beteiligt war.

In den frühen Morgenstunden des 29.09.2024, gegen 07:40 Uhr, überfiel der 27-jährige Mann die 26 Jahre alte Hannoveranerin in der Meldaustraße in Hannover Herrenhausen. Der Tatverdächtigte verfolgte sie zuvor, sprach sie an und berührte sie schließlich unsittlich. Als er von einem vorbeikommenden Radfahrer angesprochen wurde, ließ er von der jungen Frau ab und flüchtete. Der Radfahrer nahm die Verfolgung auf und konnte die hinzugerufenen Polizeibeamten schließlich zu ihm führen. Im Zuge der Ermittlungen wurde ihm eine Tatbeteiligung an dem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau am 29.12.2023 nachgewiesen. Wir berichteten zu der Tat mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem damals unbekannten Täter unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5704042 (Die Medieninhalte wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt.) Der 27-Jährige wurde mittlerweile festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. /js, sm

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell