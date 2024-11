Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter prallt gegen VW, 1 leicht verletzte Person

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montag, 25. November 16 Uhr an der Einmündung Bockumer Weg / Nordenstiftsweg. Eine 23jährige Hammerin befuhr hier mit ihrem E-Scooter den Radweg des Bockumer Weges in Fahrtrichtung Westen. Hierbei benutzte sie unzulässig den für sie linken Radweg. Zugleich beabsichtigte eine 30 Jahre alte VW -Fahrerin aus Hamm mit ihrem Passat vom Nordenstiftsweg auf den Bockumer Weg abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die 23jährige leicht. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dieses wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1.000 Euro geschätzt. (nue)

