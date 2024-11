Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Orange your City - Polizei Hamm zeigt sich solidarisch

Durchschnittlich wird in Hamm fast jeden Tag ein Fall Häuslicher Gewalt angezeigt.

Überwiegend werden Frauen Opfer ihrer Partner und in den meisten Fällen kommt es zu einem körperlichen Übergriff. Studien belegen, dass etwa ein Viertel aller Frauen in Deutschland irgendwann in ihrem Leben Opfer häuslicher Gewalt werden.

Jährlich beteiligen sich viele Institutionen am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, an der weltweiten Aktion "Orange your City".

Auch in Hamm werden prominente Gebäude in der Farbe Orange - die sich an die Kampagnenfarbe der Organisation UN Women der Vereinten Nationen anlehnt - beleuchtet. Auch das Polizeipräsidium Hamm wird heute Abend an der Hohe Straße in orangefarbenem Licht erstrahlen. Wir möchten damit ein unübersehbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen.

Die Polizei hilft den Opfern. Nicht nur dann, wenn es zu einem Übergriff gekommen ist. Bei allen Fragen im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt oder ersten Anzeichen dafür können sich Betroffene an Kriminalhauptkommissar Manfred Brackelmann vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz wenden. Die Beratung kann auf Wunsch auch anonym stattfinden - sowohl telefonisch als auch im direkten Gespräch.

Opferschutzbeauftragter der Polizei Hamm Manfred Brackelmann Telefon 02381/916-3550

Weitere Hilfe erhalten Sie auch von diesen Stellen:

Frauenberatungsstelle der Diakonie Ruhr/Hellweg Telefon 02381/50361 Weisser Ring e.V. Hamm Telefon 02381/3046651 Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 116 016

Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet:

https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/

Wenn Sie sich in einem akuten Notfall befinden oder Zeuge eines Falles von Häuslicher Gewalt sind, wenden Sie sich bitte an den !Polizeinotruf 110!(hei)

