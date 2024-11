POL-HAM: Anhänger mit Einsatzhunden der Feuerwehr löst sich während der Fahrt - eine Person leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Ein schwarzer Opel blieb nach einem Verkehrsunfall in der Haselnusstraße zwischen Donnerstag, 21.November, 21 Uhr und Freitag, 22. November, 11.30 Uhr beschädigt zurück. Der Verursacher ist flüchtig. Das Auto parkte am Fahrbahnrand und wurde an der Heckstoßstange linksseitig beschädigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. ...

